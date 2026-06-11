В Екатеринбурге установили личность ребёнка, погибшего в ДТП у храма

В Екатеринбурге установили личность ребёнка, погибшего в ДТП рядом с храмом Большой Златоуст. Вместе с ним в аварии погибла его мать, сообщили в региональном управлении МВД. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Личность ребёнка установлена», — сказал Горелых, уточнив, что мальчик жил в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

Информацию о гибели женщины подтвердили в следственных органах региона. Следственный комитет по Свердловской области сообщил, что сотрудники уже вышли на связь с родственниками погибших. Близких планируют допросить в рамках расследования для установления всех деталей случившегося. Правоохранительные органы продолжают выяснять причины и обстоятельства смертельного ДТП.