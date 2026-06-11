В екатеринбургском храме началась панихида по погибшим в ДТП с автобусом

В екатеринбургском храме «Большой Златоуст» в 15:00 по местному времени началась панихида по жертвам аварии с пассажирским автобусом. Богослужение возглавляет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В храме Екатеринбурга, у которого произошло ДТП, началась панихида по погибшим. Видео © Telegram /Интересный Екатеринбург

Священнослужители и прихожане также возносят молитвы о скорейшем выздоровлении тех, кто пострадал в ДТП. Заупокойные службы в храме будут проходить на протяжении всего дня.

Напомним, что пассажирский автобус в Екатеринбурге выехал на тротуар и сбил людей, в результате чего погибли 4 человек, включая ребёнка. Количество пострадавших тем временем выросло. По данным Госавтоинспекции, число людей, которым потребовалась срочная медицинская помощь, увеличилось до шести человек. После трагедии у стен храма стихийно возник мемориал — горожане несут туда цветы и детские игрушки. Водитель автобуса в своём объяснении заявил, что мог перепутать педали из-за резкого ухудшения самочувствия во время движения. СК уже опубликовал видео допроса мужчины.