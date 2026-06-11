Протаранивший толпу в Екатеринбурге водитель автобуса ехал на красный
Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге расследуется ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате которого погибли четыре человека. Как сообщили в СК РФ по региону, водитель ехал на красный сигнал светофора.
«Водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов», — говорится в сообщении.
Накануне в Ленинском районе Екатеринбурга пассажирский автобус выехал на пешеходную зону и протаранил людей. В результате аварии погибли четыре человека, включая ребёнка, пострадали не менее десяти. Сам водитель заявил, что мог перепутать педали из-за резкого ухудшения самочувствия во время движения. СК опубликовал видео допроса мужчины.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.