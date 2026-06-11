Протаранивший толпу в Екатеринбурге водитель автобуса ехал на красный

В Екатеринбурге расследуется ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате которого погибли четыре человека. Как сообщили в СК РФ по региону, водитель ехал на красный сигнал светофора.

«Водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов», — говорится в сообщении.