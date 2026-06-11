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Регион
11 июня, 07:25

Протаранивший толпу в Екатеринбурге водитель автобуса ехал на красный

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге расследуется ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате которого погибли четыре человека. Как сообщили в СК РФ по региону, водитель ехал на красный сигнал светофора.

«Водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов», — говорится в сообщении.

Водитель автобуса в Екатеринбурге заявил, что не помнит момент смертельного наезда
Водитель автобуса в Екатеринбурге заявил, что не помнит момент смертельного наезда

Накануне в Ленинском районе Екатеринбурга пассажирский автобус выехал на пешеходную зону и протаранил людей. В результате аварии погибли четыре человека, включая ребёнка, пострадали не менее десяти. Сам водитель заявил, что мог перепутать педали из-за резкого ухудшения самочувствия во время движения. СК опубликовал видео допроса мужчины.

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Милена Скрипальщикова
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