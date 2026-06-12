Владелец автобуса арестован за смерть 4 человек из-за измотанного водителя на Урале

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест директора транспортной компании ООО «АВТО-НОМ» Алексея Яркова. Автобус его фирмы совершил смертельный наезд на пешеходов. Мужчина останется под стражей до 10 августа включительно. О мере пресечения рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Свердловской области.

«По версии следствия, директор транспортной компании умышленно допускал нарушения режима труда и отдыха водителя автобуса, не предоставляя ему выходные дни для физического восстановления, вынуждая его работать на пределе физических возможностей», — сказано в тексте.