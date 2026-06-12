Владелец автобуса арестован за смерть 4 человек из-за измотанного водителя на Урале
Арестован директор фирмы, чей автобус насмерть сбил 4 пешеходов в Екатеринбурге
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест директора транспортной компании ООО «АВТО-НОМ» Алексея Яркова. Автобус его фирмы совершил смертельный наезд на пешеходов. Мужчина останется под стражей до 10 августа включительно. О мере пресечения рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Свердловской области.
«По версии следствия, директор транспортной компании умышленно допускал нарушения режима труда и отдыха водителя автобуса, не предоставляя ему выходные дни для физического восстановления, вынуждая его работать на пределе физических возможностей», — сказано в тексте.
Напомним, 10 июня в Ленинском районе Екатеринбурга пассажирский автобус выехал на пешеходную зону и сбил людей. Погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Личность несовершеннолетнего удалось установить не сразу. Вместе с ним погибла его мать. Водитель автобуса заявил, что перепутал педали газа и тормоза. По его словам, в момент движения у него резко ухудшилось самочувствие. СК возбудил уголовные дела в отношении водителя и директора транспортной компании.
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