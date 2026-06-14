«Успокоить, освежить и тонизировать»: Косметолог раскрыла пользу термальной воды

Термальная вода — это вода из подземных источников, которая чаще всего выпускается в металлических баллонах под давлением. Она распыляется на кожу в виде лёгкого облака, эффективность напрямую зависит от состава минералов и правильного нанесения, рассказала косметолог Полина Круглова.

По её словам, при выборе средства важно обращать внимание на уровень pH: лучше всего подходит вода с нейтральным или слабокислым балансом (4,7–5,5), которая ближе всего к естественной среде здоровой кожи. Распылять термальную воду нужно исключительно на чистую кожу и строго до нанесения крема, поскольку крем создаёт защитную плёнку, через которую минералы просто не смогут проникнуть.

«Термальная вода не заменяет увлажняющий крем. Она нужна для того, чтобы быстро успокоить, освежить и слегка тонизировать кожу», — подчеркнула эксперт в интервью радио Sputnik.

Кстати, летом запрещено проводить любые процедуры, которые травмируют кожу и могут спровоцировать стойкую гиперпигментацию. В случае глубокого пилинга последствия будут тяжёлыми, а вывести такую пигментацию потом очень сложно, предупредила врач-косметолог.