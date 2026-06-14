Шаровая молния залетела в квартиру и попала прямо в духовку в Твери

В Твери семья приняла необычную шаровую молнию за угрозу и залила духовку водой — пришлось вызывать пожарных. Об этом выяснил SHOT.

Тверитяне залили плиту водой после прилёта шаровой молнии. Видео © SHOT

По словам многодетной пары, они стояли у окна и снимали на видео сверкающие молнии. В какой-то момент одна из них ярко вспыхнула, приблизилась к окну, а потом, как утверждают жители, залетела прямо в духовку.

Глава семейства растерялся и на панике стал заливать включённую плиту водой из баков, чтобы победить опасный «разряд». В итоге пришлось вызывать пожарных.

Кстати, раньше мы писали, что в России шаровые молнии стали замечать чаще. В Мытищах во время грозы сняли на видео светящийся шар, который медленно летел по небу. Ролик быстро разошёлся по соцсетям. Физик Кирилл Эккердт в разговоре с Life.ru допустил, что на кадрах действительно может быть шаровая молния. По словам эксперта, такое явление существует, хотя его природа до конца не изучена.