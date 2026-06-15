ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 22:07

Мужчин предупредили о неочевидном, но очень опасном последствии стресса

Врач Дианова: Хронический стресс может спровоцировать у мужчин язву желудка

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Регулярный хронический стресс способен приводить к развитию язвенной болезни желудка, поэтому мужчинам, постоянно находящимся в таком состоянии, стоит быть особенно внимательными к своему здоровью, предупредила врач-гастроэнтеролог, гепатолог Нурия Дианова.

Почему нельзя голодать перед отпуском: Врач предупредила о неожиданном эффекте
Почему нельзя голодать перед отпуском: Врач предупредила о неожиданном эффекте

По её словам, само заболевание считается многофакторным: помимо стресса к его появлению могут привести нарушение режима питания, курение и алкоголь, а при сочетании всех факторов возникает риск хирургического вмешательства. Игнорирование неприятных ощущений или попытки снять стресс спиртным приводят к осложнениям в виде язвы с кровотечением.

«Хочется сказать, что нужно уметь работать со стрессом. Его невозможно избежать, он всегда у нас присутствует», — отметила собеседница «Абзаца».

Офис, кофе и постоянная тревога: Зумеры всё чаще слышат от врачей диагноз СРК
Офис, кофе и постоянная тревога: Зумеры всё чаще слышат от врачей диагноз СРК

Кстати, так называемый «мужской климакс» (андропауза) может наступить в любом возрасте из-за стечения неблагоприятных факторов. Даже молодые мужчины могут столкнуться с дефицитом тестостерона.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar