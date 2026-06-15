Мужчин предупредили о неочевидном, но очень опасном последствии стресса

Регулярный хронический стресс способен приводить к развитию язвенной болезни желудка, поэтому мужчинам, постоянно находящимся в таком состоянии, стоит быть особенно внимательными к своему здоровью, предупредила врач-гастроэнтеролог, гепатолог Нурия Дианова.

По её словам, само заболевание считается многофакторным: помимо стресса к его появлению могут привести нарушение режима питания, курение и алкоголь, а при сочетании всех факторов возникает риск хирургического вмешательства. Игнорирование неприятных ощущений или попытки снять стресс спиртным приводят к осложнениям в виде язвы с кровотечением.

«Хочется сказать, что нужно уметь работать со стрессом. Его невозможно избежать, он всегда у нас присутствует», — отметила собеседница «Абзаца».

Кстати, так называемый «мужской климакс» (андропауза) может наступить в любом возрасте из-за стечения неблагоприятных факторов. Даже молодые мужчины могут столкнуться с дефицитом тестостерона.