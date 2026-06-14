Среди жертв укравшей полмиллиарда хозяйки автопроката в Щёлкове оказался её дядя

Среди жертв схемы с автопрокатом на полмиллиарда в Щёлкове, которую провернула 30-летня Анна, оказался её дядя. По данным Mash, мужчина купил несколько машин в рассрочку, передал их племяннице для сдачи в аренду, а теперь остался без авто и должен банку около 18 млн рублей.

В Щёлкове сотрудница проката обманула людей на полмиллиарда, исчезнув с 200 авто. Видео © Telegram / Mash

30-летняя Анна руководила прокатом. Она предлагала знакомым и родственникам сдавать ей личные автомобили, чтобы она передавала их клиентам на часы или сутки, а владельцам платила процент с дохода.

Поначалу схема работала: люди стабильно получали деньги. Анна заманивала сначала родных, а потом и посторонних. Клиенты покупали дорогие машины — от китайцев за 1,5 миллиона рублей до «Крузаков» — и отдавали их ей в аренду. В схему попал и дядя аферистки. Он купил несколько машин в рассрочку, сдал их племяннице, а теперь должен банку около 18 миллионов рублей.

В октябре прошлого года Анна перестала выходить на связь. Владельцы забили тревогу и обратились в полицию. Выяснилось, что обманутых не меньше 20 человек. Некоторые автомобили позже нашли в автоломбардах — их туда сдала сама Анна. То есть машины не сдавались клиентам, а просто продавались или закладывались. Всего, как утверждается, у клиентов исчезло около 200 автомобилей, а общий ущерб оценивается примерно в 500 млн рублей.

Следователи возбудили два уголовных дела. Аферистку до сих пор разыскивают, а дозвониться до неё не удалось. Потерпевшие остались и без машин, и без денег.

Ранее Life.ru рассказывал об ещё одной мошеннице — «звёздной стилистке» Светлане Буре. Против неё уже готовят коллективный иск в прокуратуру. Её обвиняют в мошенничестве: девушка продавала поддельные брендовые вещи под видом оригиналов, а после скандала уехала из России в Таиланд. Покупательницы рассказывают, что заказывали у Буре дорогие брендовые вещи — сумки, обувь — по ценам ниже рыночных. После покупки же выяснялось, что это подделка, чаще всего китайского производства.