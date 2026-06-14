Хегсет: Американские военные могут разминировать Ормузский пролив за месяц

Американские военные способны осуществить разминирование Ормузского пролива в течение 30 дней при надлежащих условиях. С таким утверждением выступил военный министр США Пит Хегсет.

«Мы можем всё это сделать в течение 30 дней при надлежащих условиях», — сказал он в интервью телеканалу CBS News, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада Ормузского пролива будет снята незамедлительно после заключения мирной сделки с Ираном, и пролив откроют для всех.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц заявил ABC, что американская сторона рассчитывает подписать сделку с Ираном в воскресенье 14 июня, выразив уверенность в этом. Он не стал раскрывать подробности о месте и формате подписания, сказав, что окончательные детали обнародует группа переговорщиков.