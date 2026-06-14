Путин заявил Трампу, что украинские удары не изменят положения ВСУ на фронте

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул, что удары Киева по российским мирным объектам не изменят критической для него ситуации на поле боя. Об итогах беседы рассказал на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя», — поделился дипломат.

По словам Ушакова, российский лидер также выразил уверенность в том, что европейские страны и Владимир Зеленский будут обосновывать такими атаками затягивание боевых действий, но Киеву это не поможет.

«Европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить всё с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия», — передал позицию президента его помощник.

Также в ходе разговора глава российского государства первым из иностранных лидеров поздравил Трампа с 80-летием и пожелал американцам удачи на чемпионате мира по футболу.