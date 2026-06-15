Мощное землетрясение на Филиппинах подняло морское дно на два метра

Мощное землетрясение магнитудой 7,8, произошедшее на Филиппинах в начале недели, привело к заметным геологическим изменениям: в одном из районов морское дно поднялось на два метра, а береговая линия расширилась примерно на 200 метров. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на региональное отделение Министерства окружающей среды и природных ресурсов.

В районе муниципалитета Глан в провинции Сарангани после подземных толчков обнажились значительные участки коралловых рифов и морской растительности. Специалисты отмечают, что произошедшие изменения негативно повлияли на подводную экосистему региона.

Землетрясение произошло утром 8 июня к югу от острова Минданао. Очаг залегал на глубине около 55 километров. В результате удара стихии в городе Хенераль-Сантос были зафиксированы обрушения зданий. Погибло 45 человек.