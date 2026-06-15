Иран и США определили 60 дней на урегулирование споров после сделки
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Тегеран и Вашингтон выделили два месяца на обсуждение нерешённых вопросов. Переговоры начнутся сразу после подписания меморандума между США и Ираном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади.
Дипломат пояснил, что главы делегаций встретятся в пятницу после официальной церемонии. Они определят дальнейшие шаги дипломатического процесса.
«К этому времени будет проверен вопрос приверженности американской стороны прекращению войны, снятию блокады и освобождению активов», — передаёт слова Гарибабади агентство Tasnim.
Заместитель главы внешнеполитического ведомства подчеркнул важное условие. Иран начнёт новые раунды дискуссий только в том случае, если США выполнят свои обязательства по текущему соглашению.
Иранский дипломат также сообщил, что полный текст меморандума обнародуют после его подписания.
Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о заключении мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. В первую очередь власти разблокируют Ормузский пролив. Официальную церемонию подписания соглашения между США и Ираном проведут в Швейцарии 19 июня, сказал премьер-министр Пакистана Шариф Шахбаз.
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