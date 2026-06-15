Филиппины пригласили Путина на встречу с президентом Маркосом-младшим
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Филиппины официально запросили двустороннюю встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего с лидером России Владимиром Путиным. Эту информацию передал посол республики в Москве Игорь Байлен.
Дипломат отметил, что Филиппины сейчас председательствуют в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Власти страны ожидают, что российский президент приедет на 49-й саммит организации в Маниле.
«Мы надеемся, что Владимир Владимирович станет первым российским главой государства, когда-либо посетившим Филиппины», — приводят слова дипломата «Известия».
Байлен уточнил, что первые переговоры состоятся на саммите Россия — АСЕАН в Казани. Однако эта встреча будет краткой. У Владимира Путина запланированы двусторонние контакты практически со всеми 11 представителями стран ассоциации.
Напомним, Владимир Путин примет участие в саммите РФ — АСЕАН, который состоится 17-18 июня в Казани. Мероприятия продлятся два дня. По данным Кремля, главу государства ждёт целый переговорный марафон. Туда же прибудет Фердинанд Маркос-младший.
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