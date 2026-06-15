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Регион
15 июня, 08:51

Зеленский грозит «ответом» России на сегодняшнюю атаку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский пообещал ответить России на сегодняшнюю атаку.

«Мы ещё скажем», — заявил он журналистам.

Зеленский заявил, что Украина недавно получила пакет ракет для Patriot
Зеленский заявил, что Украина недавно получила пакет ракет для Patriot

Напомним, ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины 15 июня. Были применены высокоточные ракеты большой дальности — морские, наземные и воздушные, а также ударные БПЛА. ВС РФ поразили киевский завод «Буревестник», военные аэродромы в Василькове, Умани, Черкассах и Красной Слободке, а также военкоматы в Киеве, завод «Радар», авиаремонтный завод №410, а также цеха по сборке беспилотников на территории киностудии имени Довженко. На фоне атаки Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от западных союзников поставить большевооружений. Глава киевского режима призвал иностранные государства к незамедлительной и жёсткой реакции.

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Александра Вишнякова
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