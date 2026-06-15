Напомним, ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины 15 июня. Были применены высокоточные ракеты большой дальности — морские, наземные и воздушные, а также ударные БПЛА. ВС РФ поразили киевский завод «Буревестник», военные аэродромы в Василькове, Умани, Черкассах и Красной Слободке, а также военкоматы в Киеве, завод «Радар», авиаремонтный завод №410, а также цеха по сборке беспилотников на территории киностудии имени Довженко. На фоне атаки Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от западных союзников поставить большевооружений. Глава киевского режима призвал иностранные государства к незамедлительной и жёсткой реакции.