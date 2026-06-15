Боец UFC Джош Хокит победил Деррика Льюиса на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома, но обсуждать в итоге начали не столько сам бой, сколько его послематчевое интервью. В разговоре с Джо Роганом в эфире Paramount+ спортсмен выкрикнул скандальную фразу о Мишель Обаме, заявив, что бывшая первая леди США на самом деле «мужчина».

После тяжёлого боя Хокит получил микрофон и отправился в раздел конспирологических теорий. Слухи о Мишель Обаме давно гуляют по западным соцсетям, но после турнира у Белого дома эта тема снова вылетела в большое медиаполе.

«И наконец, Мишель Обама — мужик. Я прав, Америка?» — прокричал он.

Западные СМИ уже отметили, что фраза Хокита быстро затмила его спортивный результат. Сам турнир тоже был не самым обычным: UFC Freedom 250 прошёл 14 июня на лужайке Белого дома, в день 80-летия Дональда Трампа и в рамках празднования 250-летия независимости США. Политика, спорт и шоу снова смешались в один коктейль — только на этот раз с привкусом интернет-безумия.

Кстати, подобные слухи ходят не только о жене бывшего президента США, но и о супруге нынешнего главы Франции Эмманюэля Макрона. В сети давно распространяются теории о прошлом Брижит Макрон — о том, что она сменила пол, хотя такие утверждения остаются предметом скандалов, споров и судебных разбирательств, а не доказанным фактом.

Недавно американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявляла, что завершила расследование и нашла «доказательства» своей версии о Брижит Макрон. Также в инфополе вспоминали публикации о файлах Джеффри Эпштейна, где фигурировала запись о мужчине-военнослужащем, представленном как «бойфренд» Макрона.