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Регион
15 июня, 10:30

ЦБ и «Одноклассники» запускают марафон по борьбе с мошенниками

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

«Одноклассники» совместно с Банком России запускают двухнедельный марафон под названием «Душевный разговор». Проект призван раскрыть психологические приемы, которые аферисты используют для кражи денег. Информацию подадут в необычном формате: беседы будут перемежаться живыми песнями под гитару и разбором реальных жизненных историй.

Главными героями выступят народный артист РФ Алексей Маклаков и телеведущий Константин Нечетов. Через музыкальные зарисовки они продемонстрируют, как преступники играют на человеческих чувствах: спешке, жадности, страхе, а также чрезмерном доверии к авторитетам. Цель роликов — наглядно показать, почему под влиянием подобных эмоций люди внезапно теряют бдительность.

Марина Рыклина, представляющая Центробанк, пояснила, что «очень много людей попадают в капкан мошенников, которые действуют стремительно, запугивают своих жертв, не давая им опомниться». Она выразила надежду, что новый контент научит аудиторию распознавать манипуляции, что в конечном итоге поможет сохранить личные сбережения. Обеспечение безопасности граждан регулятор считает своим абсолютным приоритетом.

Помимо видеороликов, пользователей ждёт серия тематических публикаций в официальной группе «Финансовая культура». Там эксперты детально проанализируют популярные сценарии обмана и методы психологического давления, с которыми может столкнуться каждый пользователь сети.

Мошенники используют схему с фальшивыми свиданиями для обмана россиян
Мошенники используют схему с фальшивыми свиданиями для обмана россиян

Данная тема особенно актуальна в наши дни, ведь именно подростки зачастую становятся жертвами мошенников. Так, недавно в Санкт-Петербурге полиция задержала 15-летнего подростка, который по указке неизвестных вскрыл чужой сейф и вынес почти 2,6 миллиона рублей. А до этого сын создателя газеты «Из рук в руки» отдал мошенникам 16 млн рублей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Оксана Попова
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