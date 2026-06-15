ЦБ и «Одноклассники» запускают марафон по борьбе с мошенниками

«Одноклассники» совместно с Банком России запускают двухнедельный марафон под названием «Душевный разговор». Проект призван раскрыть психологические приемы, которые аферисты используют для кражи денег. Информацию подадут в необычном формате: беседы будут перемежаться живыми песнями под гитару и разбором реальных жизненных историй.

Главными героями выступят народный артист РФ Алексей Маклаков и телеведущий Константин Нечетов. Через музыкальные зарисовки они продемонстрируют, как преступники играют на человеческих чувствах: спешке, жадности, страхе, а также чрезмерном доверии к авторитетам. Цель роликов — наглядно показать, почему под влиянием подобных эмоций люди внезапно теряют бдительность.

Марина Рыклина, представляющая Центробанк, пояснила, что «очень много людей попадают в капкан мошенников, которые действуют стремительно, запугивают своих жертв, не давая им опомниться». Она выразила надежду, что новый контент научит аудиторию распознавать манипуляции, что в конечном итоге поможет сохранить личные сбережения. Обеспечение безопасности граждан регулятор считает своим абсолютным приоритетом.

Помимо видеороликов, пользователей ждёт серия тематических публикаций в официальной группе «Финансовая культура». Там эксперты детально проанализируют популярные сценарии обмана и методы психологического давления, с которыми может столкнуться каждый пользователь сети.