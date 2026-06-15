Экс-омбудсмен Павел Астахов попал в «чёрный список» ЕС

Евросоюз добавил российского юриста и бывшего уполномоченного по правам ребёнка Павла Астахова в свой санкционный список. Решение принято Советом ЕС в рамках расширения ограничительных мер в отношении России.

Согласно официальному документу, причиной включения Астахова в список стали его публичные выступления в российских СМИ, которые, по мнению Брюсселя, транслируют официальную позицию государства, а также его визиты в Донбасс.

Павел Астахов — юрист по образованию, с 2009 по 2016 год исполнял обязанности уполномоченного по правам ребёнка. В сентябре 2016 года президент Владимир Путин принял его отставку

Ранее стало известно о подготовке очередных ограничений против России. Как писал Life.ru, Брюссель продвигает уже 21-й пакет антироссийских мер. Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ограничения впервые затронут рыбную отрасль, а в «чёрный список» так называемого теневого флота добавят ещё 30 судов. Основной удар, по её словам, направлен на энергетику, банки, криптовалюты и торговые схемы.