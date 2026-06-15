Богатейший депутат Сургута с сыном простояли 10 минут под ледяной водой ради защиты аэродрома

Конфликт депутата думы Сургута Евгения Барсова с руководством компании «ЮВиС» из-за намыва песка рядом с принадлежащим народному избраннику аэродромом «Боровая» перешёл в горячую стадию. Дорожники запустили подачу воды, после чего Барсов вместе с сыном Иваном попытались остановить процесс, встав под трубу, и вели трансляцию в соцсетях.

Богатейший депутат Сургута с сыном встали под воду, чтобы остановить намыв песка. Видео © Telegram / URA.ru

Все выходные представители аэродрома просидели под трубой, не давая запустить намыв, однако сегодня «ЮВиС» всё же решил дать воду. Когда это началось, Барсовы встали под поток и простояли так около десяти минут. В результате младшего из них госпитализировали с переохлаждением.

Сам Евгений Барсов заявил URA.RU, что у него есть документы, подтверждающие нахождение спорного участка вне зоны лицензии на добычу песка, и пообещал обратиться с ними в прокуратуру. В компании «ЮВиС» настаивают, что работы ведутся законно и в установленных границах.

Напомним, депутат Сургута Евгений Барсов лично остановил намыв песка у своего частного аэродрома «Боровая», встав по колено в грязь перед бульдозером компании «ЮВиС». Он считает, что работы ведутся за пределами разрешённой зоны и угрожают безопасности аэродрома (особенно взлёт и посадка вертолётов из-за пыли). Администрация Сургута разбирается в конфликте, на место вызвана полиция. «ЮВиС» комментарий не предоставил.