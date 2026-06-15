«Свинцовое облако» над ядерными шахтами: как комплекс «Дым-2» защищает ракеты

Журналист Александр Рогаткин рассказал о комплексах «Дым-2», которые используются для защиты пусковых шахт Ракетных войск стратегического назначения России.

По его словам, дистанционно управляемые боевые модули способны за секунды выпустить по цели плотный поток огня. Рогаткин описал это как «свинцовое облако».

Такие установки размещают у стартовых позиций ядерных ракет. Каждый модуль оснащён восемью блоками по десять стволов калибра 5,45 миллиметра. Комплекс может работать автоматически или под управлением оператора. Один человек способен контролировать систему из 16 модулей на расстоянии до пяти километров.

Огонь ведётся залпами по десять патронов. Также «Дым-2» оснащён инфракрасными прожекторами, которые позволяют использовать установку ночью.

Рогаткин отметил, что такая система может быть эффективна против беспилотников. По его словам, устройство способно превратить дрон противника в «дуршлаг».

В своём Telegram-канале журналист также задался вопросом: почему подобные комплексы до сих пор не применяют для защиты российских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее в России создали технологию группового удара дронами. Система построена на базе БПЛА Supercam. В её состав входят доработанные барражирующие боеприпасы самолётного типа (с улучшенной передачей данных), пусковые установки и автомобильный пункт управления.