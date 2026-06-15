Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 20:04

Дом в Орле, повреждённый в результате атаки БПЛА, не был признан аварийным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Повреждённый при атаке беспилотников жилой дом в Орле не получил статус аварийного. К такому выводу пришли специалисты после проведения обследования здания, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«По итогам обследования вынесено заключение: повреждений, позволяющих признать дом аварийным, не выявлено. Ещё раз прошу муниципалитет максимально внимательно работать по каждой квартире, по каждому человеку», — пишет он.

В Туле с разницей в 10 минут загорелись два отделения банка
В Туле с разницей в 10 минут загорелись два отделения банка

Напомним, в Орле беспилотник ВСУ атаковал жилое здание, в результате чего погиб один человек, а ещё девять получили ранения. Масштаб разрушений оказался значительным: повреждения получили почти сотня квартир и 40 автомобилей. В повреждённом здании идут аварийно-восстановительные работы. Специалисты приступают к ремонту стен и замене остекления. На полную замену окон потребуется около трёх недель. Следующим этапом станет восстановление лоджий.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar