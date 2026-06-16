Вэнс: Проход через Ормузский пролив будет бесплатным на 60 дней

Соединённые Штаты и Иран в рамках меморандума о взаимопонимании договорились о временной отмене платы за проход судов через Ормузский пролив на период 60 дней, пока идут переговоры. Об этом сообщил в эфире телеканала NBC News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«В соглашении говорится, что в течение 60 дней, пока мы ведём переговоры по окончательному соглашению, будет обеспечен бесплатный доступ в Ормузский пролив и из него. Поэтому совершенно очевидно, что некоторые круги в Иране будут пытаться подчеркнуть или чрезмерно выделить определённые выгоды, которые получают иранцы, при этом умаляя значение того, что получают Соединённые Штаты», — утверждает Вэнс.

По его словам, поднимались технические ситуации, связанные с возможными авариями на море, включая необходимость буксировки судов. Подобные обстоятельства, как уточняется, не должны становиться основанием для введения платы за сам транзит через пролив, так как «бесплатное возобновление работы этого водного пути считается ключевым условием любой сделки».

Напомним, американский лидер Дональд Трамп объявил об открытии Ормузского пролива. Он отметил, что суда, включая нефтяные танкеры, свободно и безопасно следуют по южному маршруту, который теперь полностью проходим. Также были упомянуты и другие доступные пути. Позднее республиканец сообщил, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны подписали электронную версию документа, официальная церемония пройдёт 19 июня.