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Регион
16 июня, 08:16

Глава ФИФА пришёл в раздевалку Ирана после матча ЧМ и произнёс речь для игроков

Обложка © ТАСС / Andre Penner

Обложка © ТАСС / Andre Penner

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана после первого матча команды на чемпионате мира 2026 года. Иранцы сыграли вничью с Новой Зеландией со счётом 2:2.

По данным RMC Sport, Инфантино обратился к футболистам после игры и поддержал команду. Он отметил, что матч был сложным, но сборная Ирана показала хорошую игру и при большей удаче могла победить.

«Сегодняшний матч был сложным, и при большей удаче вы могли бы победить. Но вы показываете хорошую игру. У вас осталось еще два матча, и вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете», — сказал глава ФИФА.

После перевода его слов игроки встретили речь аплодисментами. Инфантино также напомнил о непростом пути иранской команды на турнире.

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Из-за политического напряжения между США и Ираном и логистических сложностей сборной пришлось совершать дополнительные перелёты между Мексикой и США. Ранее Федерация футбола Ирана пыталась добиться переноса матчей из США в Мексику, но сделать этого не удалось.

«Я знаю, через что вы проходите, я понимаю, но вы сильнее всего. Вы посылаете сообщение всему миру», — заявил Инфантино.

Участие Ирана в ЧМ-2026 оставалось под вопросом после начала военной операции США и Израиля против страны. Позже стало известно, что ФИФА отменила выделенную квоту билетов для иранских болельщиков на три матча турнира, а части членов делегации не выдали визы в США.

В следующих турах группового этапа Иран сыграет с Бельгией 21 июня и Египтом 27 июня. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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Марина Фещенко
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