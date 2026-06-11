«Кубок войны»: Посольство Ирана выпустило плакат с критикой США перед ЧМ-2026

Посольство Ирана в Индонезии опубликовало резонансный плакат в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. На изображении Кубок мира установлен на вершине горы из человеческих черепов, а сам постер сопровождается надписью «Кубок войны».

Кроме того, на плакате размещена фраза: «Когда постоянный участник каждой войны становится принимающей стороной чемпионата мира по футболу».

Публикация появилась на официальной странице иранского посольства в соцсети X на фоне нового обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном.

Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведёт все три матча группового этапа на территории США. Иранцы сыграют с Новой Зеландией 16 июня и с Бельгией 21 июня в Лос-Анджелесе, а 27 июня встретятся с Египтом в Сиэтле.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Турнир стартует 11 июня и завершится 19 июля.

Ранее стало известно, что иранские болельщики не смогут попасть на матчи своей сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года. Федерация футбола Ирана сообщила, что выделенную ей квоту на билеты отменили.