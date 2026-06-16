Два матча в день и частный самолёт: Инфантино собрался лично объехать ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует посещать по два матча чемпионата мира в день, когда это будет возможно. Для перемещений между городами турнира он сможет использовать частный самолёт, пишет The Guardian.

По данным издания, самолёт предоставляется Qatar Airways в рамках спонсорского соглашения с ФИФА. Такая возможность особенно важна для ЧМ-2026, который проходит сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

Турнир растянут на огромные расстояния: команды, болельщики и официальные лица вынуждены перемещаться между городами, которые находятся в разных часовых поясах. Для Инфантино это означает плотный график и регулярные перелёты на протяжении всего чемпионата.

The Guardian отмечает, что планы главы ФИФА выглядят особенно заметно на фоне экологических вопросов вокруг турнира. По оценкам, чемпионат мира может привести к выбросу около 9 миллионов тонн углекислого газа.

Расширенный формат ЧМ-2026 включает больше команд и матчей, чем раньше. Вместо прежних 64 игр на турнире пройдут 104 встречи, а значит, вырастет и нагрузка на транспортную логистику.

ФИФА ранее заявляла о стремлении учитывать вопросы устойчивого развития и снижать воздействие турнира на окружающую среду. Однако масштаб соревнований и необходимость постоянных перелётов уже вызывают критику.

На этом фоне частный самолёт Инфантино может стать одним из самых обсуждаемых символов ЧМ-2026: турнира, который обещает быть самым большим в истории, но одновременно самым тяжёлым с точки зрения расстояний, жары и углеродного следа.