В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского на полях G7

Между Москвой и Киевом сейчас нет никаких официальных каналов связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, предлагал ли Владимир Зеленский встречу российскому лидеру на полях саммита G7 по официальным каналам.

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин уже говорил, что если Зеленский готов к серьёзному и ответственному разговору, он может приехать в Москву.

«Путиным было сказано и повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьёзно, то он всегда может приехать в Москву. Где его примут», — заявил Песков.

Ранее Зеленский прибыл на саммит G7 во Франции и на встрече с президентом Эммануэлем Макроном рассказал о желании президента США Дональда Трампа провести с ним встречу.