Маск окончательно раздавил конкурентов: Его состояние взлетело на 164 миллиарда за сутки

Рыночная стоимость космической корпорации SpaceX и личное состояние её основателя Илона Маска взлетели до рекордных уровней на волне геополитической разрядки, последовавшей за достижением Вашингтоном и Тегераном предварительных договорённостей по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Как уточняется в сводках Bloomberg, отражённых по состоянию на 16 июня, капитал предпринимателя перевалил за 1,27 триллиона долларов, что позволило ему кратно обогнать сооснователей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, чьи состояния оцениваются в 314 и 292 миллиарда соответственно.

Инвесторы позитивно отреагировали на новости о прогрессе в американо-иранских переговорах, что создало благоприятный фон для высокотехнологичных активов и спровоцировало ажиотажный спрос на бумаги недавно вышедшей на биржу аэрокосмической компании. Показатели первичного размещения акций SpaceX втрое превзошли все предыдущие максимумы в отрасли, и уже 12 июня стоимость ценных бумаг подскочила на 19,22 процента — с 135 до 160,95 доллара, а 15 июня прибавила ещё 19,6 процента, достигнув 192,5 доллара за штуку.

В результате рыночная капитализация корпорации мгновенно достигла 2,1 триллиона долларов, а состояние самого миллиардера перешагнуло отметку в 1,1 триллиона и продолжило неуклонно повышаться на фоне сохраняющегося оптимизма трейдеров. По данным на момент написания материала, котировки на премаркете вновь устремились вверх, демонстрируя двузначный рост на 10,62 процента и поднимаясь до 212,95 доллара за акцию.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп объявил об открытии Ормузского пролива. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что южный фарватер полностью расчищен и безопасен для прохождения всех типов судов, включая крупнотоннажные танкеры. В своём выступлении он также затронул альтернативные логистические коридоры. Однако ключевым событием стало заключение американо-иранского взаимопонимания: стороны оперативно обменялись электронными версиями документа, а официальная церемония с физическими подписями намечена на 19 июня.