«Сочувствую, но ничего не могу»: Инфантино открестился от проблем сборной Ирана на ЧМ
Инфантино заявил иранским футболистам, что ничем не может помочь
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Глава ФИФА Джанни Инфантино пришёл к футболистам сборной Ирана после матча с Новой Зеландией на ЧМ-2026, но фактически развёл руками. Как пишет «Чемпионат», иранский форвард Мехди Тареми рассказал журналистам, что президент организации посочувствовал команде, однако заявил, что ничего сделать не может.
Сборная Ирана оказалась в тяжёлых условиях на турнире в США. По словам Тареми, команде приходится сразу после игры улетать из страны, чтобы утром провести восстановительную тренировку в Мексике, а затем снова возвращаться в Лос-Анджелес.
«Мы за мир, мы футболисты», — отметил нападающий, объясняя, что игроки просто хотят выступать и доносить через игру идею объединения.
Матч Ирана с Новой Зеландией прошёл на фоне протестов у стадиона, флагов Израиля, США и попыток освистать иранский гимн. Часть американских иранцев поддерживала сборную, другая воспринимала её как символ действующей власти и открыто желала команде поражения.
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