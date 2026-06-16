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16 июня, 10:00

«Сочувствую, но ничего не могу»: Инфантино открестился от проблем сборной Ирана на ЧМ

Инфантино заявил иранским футболистам, что ничем не может помочь

Обложка © ТАСС / IMAGO

Обложка © ТАСС / IMAGO

Глава ФИФА Джанни Инфантино пришёл к футболистам сборной Ирана после матча с Новой Зеландией на ЧМ-2026, но фактически развёл руками. Как пишет «Чемпионат», иранский форвард Мехди Тареми рассказал журналистам, что президент организации посочувствовал команде, однако заявил, что ничего сделать не может.

Сборная Ирана оказалась в тяжёлых условиях на турнире в США. По словам Тареми, команде приходится сразу после игры улетать из страны, чтобы утром провести восстановительную тренировку в Мексике, а затем снова возвращаться в Лос-Анджелес.

«Мы за мир, мы футболисты», — отметил нападающий, объясняя, что игроки просто хотят выступать и доносить через игру идею объединения.

Матч Ирана с Новой Зеландией прошёл на фоне протестов у стадиона, флагов Израиля, США и попыток освистать иранский гимн. Часть американских иранцев поддерживала сборную, другая воспринимала её как символ действующей власти и открыто желала команде поражения.

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Николь Вербер
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