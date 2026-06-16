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16 июня, 10:15

Собеседование будет неловким: В Москве ищут гандомье с зарплатой 130 тысяч рублей

Mash Money: Тестировщику презервативов в Москве предлагают от 130 тысяч рублей

Кадр из сериала «Друзья» /© мWarner Bros. Television / Bright/Kauffman/Crane Productions

Кадр из сериала «Друзья» /© мWarner Bros. Television / Bright/Kauffman/Crane Productions

В Москве появилась вакансия тестировщика презервативов с зарплатой от 130 тысяч рублей на руки. Об этом сообщает Mash Money.

Должность уже окрестили «гандомье» — по аналогии с сомелье, только оценивать нужно не вино, а продукцию бренда для взрослых.

Среди требований к кандидату — возраст старше 18 лет, наличие партнёра, готовность к экспериментам и желание помогать миллионам людей. Также в критериях указано, что соискатель не должен быть девственником.

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Будущему тестировщику выдадут три комплекта презервативов. В каждом — от 6 до 12 экземпляров, созданных с использованием современных технологий.

После теста нужно будет дать подробную обратную связь: описать ощущения, оценить удобство, комфорт и предложить, как можно улучшить товар. Итогом работы должен стать полноценный обзор с плюсами, минусами и возможными подводными камнями.

Вакансия звучит как шутка, но требования вполне рабочие: бренду нужен человек, который сможет не просто попробовать продукт, а понятно объяснить, что с ним не так — или наоборот, почему он хорош.

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Ранее Life.ru cообщал, что презервативы в России подорожали на 13,2% с начала года. Средняя стоимость пачки достигла 477 рублей. В точках продаж, не относящихся к аптекам, рост оказался ещё более заметным: средний ценник подскочил с 450 до 530 рублей.

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Марина Фещенко
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