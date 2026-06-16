Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале дала сатирический комментарий по поводу попыток британских СМИ связать акты вандализма, совершённые гражданами Украины в Европе, с Россией. Она отметила, что в Киеве подобные действия «с гордостью» освещаются как акты экстремизма.

В своём посте дипломат перечислила варианты, которые, по её словам, предложили бы британские журналисты для объяснения причин происшествия: сами украинские поджигатели, некомпетентность британских спецслужб или «российский след».

«Правильный ответ: салат-латук — гроза британских премьеров, одолевший Лиз Трасс», — резюмировала Захарова.

Напомним, в 2022 году газета Daily Star запустила трансляцию «живого» салата-латука, чтобы проверить, продержится ли он дольше премьер-министра Лиз Трасс. Кочан, на котором красовалась надпись «Салат-латук Лиз Трасс?», стоял на трибуне с париком и часами. Срок годности овоща — 35 дней. Трасс успела раздать министерские портфели, пережить экономический кризис и позорно уйти в отставку. Салат пережил её правление на несколько дней и стал символом политического фиаско.

Ранее суд в Лондоне признал украинца Романа Лавриновича и гражданина Румынии Станислава Карпюка виновными в поджоге имущества британского премьера Кира Стармера. В 2025 году они подожгли бывшую Toyota Стармера, квартиру и дом, который премьер сдаёт своей невестке. Третий фигурант дела, 35-летний украинец Пётр Починок, был оправдан.