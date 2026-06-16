Странный мужчина пытался увести мальчиков с детской площадки в Казани
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Неизвестный мужчина пытался заговорить с детьми на площадке в ЖК «Грин» в Казани и предлагал одному из мальчиков уйти с ним. Об этом пишет Mash Iptash, публикуя кадры с детской площадки.
Видео © Telegram/Mash Iptash
Жильцы утверждают, что подозрительного мужчину лет 50 замечают уже не впервые. Накануне около десяти вечера он подсел к одинокому ребёнку на качелях и начал уговаривать его уйти вместе. К счастью, испуганному мальчику быстро пришли на помощь взрослые.
Когда у мужчины попытались выяснить, кто он и зачем подходит к детям, отвечать незнакомец не стал и поспешил сбежать. По словам местных, тем же вечером он пытался заговорить ещё с одним ребёнком. Теперь жители собираются написать заявление в полицию.
Ранее всю страну потрясла ещё более жуткая история: 28 мая в жилом доме на улице Судостроителей мужчина попытался украсть маленькую девочку. Ребёнка спасла проходившая мимо женщина, которая услышала крики с игровой площадки и вмешалась. Подозреваемого задержали. Эта история вызвала особенно сильный резонанс ещё и потому, что пять лет назад в соседнем доме произошло убийство восьмилетней Насти Муравьёвой. Виновного, Виталия Бережного, суд приговорил к пожизненному заключению.
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