Странный мужчина пытался увести мальчиков с детской площадки в Казани

Неизвестный мужчина пытался заговорить с детьми на площадке в ЖК «Грин» в Казани и предлагал одному из мальчиков уйти с ним. Об этом пишет Mash Iptash, публикуя кадры с детской площадки.

Видео © Telegram/Mash Iptash

Жильцы утверждают, что подозрительного мужчину лет 50 замечают уже не впервые. Накануне около десяти вечера он подсел к одинокому ребёнку на качелях и начал уговаривать его уйти вместе. К счастью, испуганному мальчику быстро пришли на помощь взрослые.

Когда у мужчины попытались выяснить, кто он и зачем подходит к детям, отвечать незнакомец не стал и поспешил сбежать. По словам местных, тем же вечером он пытался заговорить ещё с одним ребёнком. Теперь жители собираются написать заявление в полицию.