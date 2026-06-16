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16 июня, 13:46

Зеленский: Швейцария примет участие в восстановлении Киево-Печерской лавры

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Франция и Швейцария заявили о готовности участвовать в восстановительных проектах на территории Украины. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский на полях саммита G7.

По словам Зеленского, французская сторона выразила готовность заняться восстановлением саркофага Чернобыльской АЭС.

«А вчера вечером у меня была встреча с президентом Швейцарии. Мы говорили о восстановлении лавры, и они вместе с нашими специалистами будут этим заниматься», — заключил он.

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Ранее сообщалось, что недавний удар по Чернобыльской атомной электростанции был нанесён с территории Украины. Повреждённая часть объекта расположена с южной стороны комплекса, при этом южнее находится Киев. Позже стало известно о попадании ракеты американского комплекса Patriot в архитектурный ансамбль Киево-Печерской лавры.

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Милена Скрипальщикова
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