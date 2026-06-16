Франция и Швейцария заявили о готовности участвовать в восстановительных проектах на территории Украины. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский на полях саммита G7.

По словам Зеленского, французская сторона выразила готовность заняться восстановлением саркофага Чернобыльской АЭС.

«А вчера вечером у меня была встреча с президентом Швейцарии. Мы говорили о восстановлении лавры, и они вместе с нашими специалистами будут этим заниматься», — заключил он.