Счётная палата проверила бюджет МГУ за 2025 год

Счётная палата опубликовала заключение по итогам проверки исполнения бюджета МГУ имени М.В. Ломоносова за 2025 год. Копия документа имеется в распоряжении Life.ru. Бюджетная отчётность университета признана достоверной во всех существенных отношениях.

Расходы МГУ по федеральному бюджету были исполнены почти полностью. При утверждённых бюджетных ассигнованиях в 32,2 млрд рублей кассовое исполнение составило 32,225 млрд рублей, или 99,99% от показателей сводной бюджетной росписи.

При этом аудиторы обратили внимание на рост неиспользованных остатков субсидии на выполнение государственного задания. На 1 января 2025 года остаток составлял 1,195 млрд рублей, а к 1 января 2026 года вырос до 2,581 млрд рублей.

Часть этих средств, как установила проверка, МГУ уже не требовалась на те же цели. В ходе контрольного мероприятия университет вернул в федеральный бюджет 269 млн рублей.

Счётная палата также зафиксировала рост дебиторской задолженности по средствам федерального бюджета. За год она увеличилась почти на 981 млн рублей и на 1 января 2026 года составила 3,091 млрд рублей.

Отдельный эпизод проверки связан с покупкой помещения на Ломоносовском проспекте. МГУ приобрёл объект незавершённого строительства за 643,16 млн рублей, при этом стоимость договора оказалась на 48,5% выше кадастровой и была определена продавцом.

Аудиторы также указали на необходимость доработать мониторинг использования суперкомпьютерной инфраструктуры университета. В МГУ есть два крупных комплекса — «Ломоносов-2» и МГУ-270, которые входят в число десяти самых мощных суперкомпьютеров России, однако текущий учёт не позволяет полноценно оценивать фактическую загрузку вычислительных мощностей.

Счётная палата предложила учесть результаты проверки в информационном письме в Правительство, а также направить заключение в Совет Федерации и Госдуму.