В Кремле ответили на вопрос об обсуждении Путиным и Трампом встречи с Зеленским

В воскресенье президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора не поднимали вопрос о возможной встрече с Владимиром Зеленским в США. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ранее лидер киевского режима сам рассказывал, что обсуждал такую идею с Трампом. Но, как пояснил Ушаков, в беседе глав двух государств эта тема не звучала.

«К нам с такими предложениями никто ещё не обращался. По сообщениям СМИ я видел упоминания об этом. Но не более», — сказал Ушаков.

Напомним, в день 80-летия Дональда Трампа, состоялся его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил американского коллегу с юбилеем, а в ходе беседы стороны затронули украинский конфликт. Собеседники также согласовали новый визит в Москву Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, однако точные сроки пока не назывались. Позже Трамп высоко оценил этот диалог. Он заявил, что Москва готова к мирному урегулированию, и выразил уверенность, что Киев тоже открыт к переговорам.