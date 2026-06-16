Месть за Бармалея: Ставрополец расправился с соседкой, отравившей его котёнка
Житель Ставропольского края задушил соседку за убийство котёнка
В Новоалександровске 43-летний мужчина убил 67-летнюю соседку за то, что она отравила его котёнка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю в своём телеграм-канале.
Житель Ставрополья задушил соседку за убийство котёнка. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю
Как сообщает Baza, у местного жителя пропал любимец по кличке Бармалей. Котёнок забежал на соседский участок и исчез. Мужчина сразу заподозрил в этом пожилую женщину. Он рассказал, что та не стала отпираться и прямо заявила, что отравила животное. Тогда владелец котёнка не смог совладать с эмоциями. Он перелез через забор и пошёл разбираться. В ходе ссоры ставрополец достал верёвку и задушил пенсионерку.
«Желая скрыть следы совершенного преступления, мужчина сжёг верёвку и одежду, в которой находился», — говорится в сообщении СК.
Однако удачно избавиться от улик у злоумышленника не вышло. Следователи быстро раскрыли преступление. На мужчину завели уголовное дело об убийстве.
В прокуратуре также рассказали, что суд отправил обвиняемого под стражу до вынесения приговора. Сейчас следователи работают на месте преступления, назначили экспертизы и собирают другие доказательства по делу.
Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске по ходатайству прокуратуры под стражу заключён 16-летний юноша, которого следствие считает виновным в гибели взрослого мужчины и в попытке лишить жизни двух маленьких детей. В ночь на 11 июня он залез в частное домовладение в посёлке Терновка и нанёс 55-летнему хозяину смертельные ножевые ранения. Несовершеннолетнего задержали оперативники, после чего суд согласился с доводами надзорного ведомства и принял решение об его аресте. Мера пресечения избрана вплоть до десятого августа текущего года.
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