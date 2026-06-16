Месть за Бармалея: Ставрополец расправился с соседкой, отравившей его котёнка

В Новоалександровске 43-летний мужчина убил 67-летнюю соседку за то, что она отравила его котёнка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю в своём телеграм-канале.

Житель Ставрополья задушил соседку за убийство котёнка. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

Как сообщает Baza, у местного жителя пропал любимец по кличке Бармалей. Котёнок забежал на соседский участок и исчез. Мужчина сразу заподозрил в этом пожилую женщину. Он рассказал, что та не стала отпираться и прямо заявила, что отравила животное. Тогда владелец котёнка не смог совладать с эмоциями. Он перелез через забор и пошёл разбираться. В ходе ссоры ставрополец достал верёвку и задушил пенсионерку.

«Желая скрыть следы совершенного преступления, мужчина сжёг верёвку и одежду, в которой находился», — говорится в сообщении СК.

Однако удачно избавиться от улик у злоумышленника не вышло. Следователи быстро раскрыли преступление. На мужчину завели уголовное дело об убийстве.

В прокуратуре также рассказали, что суд отправил обвиняемого под стражу до вынесения приговора. Сейчас следователи работают на месте преступления, назначили экспертизы и собирают другие доказательства по делу.