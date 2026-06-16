Ещё 40 дронов ВСУ сбиты за 6 часов над регионами РФ, Азовским и Чёрным морями

Российские средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили ещё 40 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты 16 июня в период с 14:00 до 20:00 мск. Цели уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Сегодня Минобороны уже сообщало массированной атаке. С 07:00 до 14:00 мск расчёты ПВО сбили 151 украинский БПЛА над российскими регионами. География налётов 16 июня оказалась широкой: беспилотники фиксировали над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской, Московской областями.

На фоне атаки в Подмосковье начала работать горячая линия для жителей, пострадавших от БПЛА или потерявших часть имущества. Вопросы защиты прав граждан, оказавшихся в зоне происшествия, взяла под личный контроль региональная прокуратура.