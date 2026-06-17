Герой Кабо-Верде набрал уже 10,5 млн подписчиков в Instagram*

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья стал мегапопулярным в Instagram* и набрал 10,5 миллионов подписчиков после того, как отыграл на ноль в матче с Испанией на чемпионате мира, сделав 7 сейвов.

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья расплакался после матча с Испанией на чемпионате мира. Причиной стала не только сама игра, но и семейная история: его мать не смогла приехать на матч, потому что не могла позволить себе визу в США. Он признался, что хотел бы разделить этот день с матерью и покойной бабушкой. Поэтому радость после матча смешалась со слезами: самый важный человек не смог увидеть его главный футбольный вечер с трибуны.

До начала турнира у 40-летнего вратаря было около 20 тысяч подписчиков. Для сравнения: население всей страны Кабо-Верде составляет примерно 530 тысяч человек.

Напомним, Возинья сделал семь сейвов и не пропустил ни одного мяча. После игры футболист заявил, что команда много работала ради этого результата. 40-летний голкипер помог своей команде сыграть вничью со счётом 0:0 и стал лучшим игроком встречи. Матч первого тура группы H прошёл в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Кабо-Верде впервые в истории выступает в финальной части чемпионата мира. Испания занимает второе место в рейтинге ФИФА, тогда как островная сборная находится на 64-й строчке.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА, читайте в специальном разделе Life.ru.