Ночная атака дронов под Красным Лиманом: мобильные группы ПВО открыли огонь

Мобильные огневые группы российской армии отразили атаку ударных беспилотников ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Задачу выполнили военнослужащие зенитного расчёта 164-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

По данным ведомства, наиболее сложная обстановка складывается ночью. Сначала украинская сторона запускает малогабаритные разведывательные аппараты, после чего следуют ударные дроны с высокой скоростью и большой дальностью полёта.

Для борьбы с низколетящими целями российские подразделения используют 23-миллиметровые зенитные установки ЗУ-23.

Также применяются крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Минобороны не уточнило число уничтоженных беспилотников.

Мобильные группы ПВО предназначены для быстрого обнаружения и поражения воздушных целей на малых высотах, где применение более тяжёлых комплексов может быть затруднено.

Ранее стало известно о тяжёлом состоянии украинских военнослужащих, находившихся на позициях в районе посёлка Приколотное Харьковской области. Подразделение БПЛА бригады «Гард» длительное время удерживало позиции без нормального обеспечения и бытовых условий.