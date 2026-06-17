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17 июня, 07:58

Ночная атака дронов под Красным Лиманом: мобильные группы ПВО открыли огонь

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Мобильные огневые группы российской армии отразили атаку ударных беспилотников ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Задачу выполнили военнослужащие зенитного расчёта 164-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

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По данным ведомства, наиболее сложная обстановка складывается ночью. Сначала украинская сторона запускает малогабаритные разведывательные аппараты, после чего следуют ударные дроны с высокой скоростью и большой дальностью полёта.

Для борьбы с низколетящими целями российские подразделения используют 23-миллиметровые зенитные установки ЗУ-23.

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Также применяются крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Минобороны не уточнило число уничтоженных беспилотников.

Мобильные группы ПВО предназначены для быстрого обнаружения и поражения воздушных целей на малых высотах, где применение более тяжёлых комплексов может быть затруднено.

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Ранее стало известно о тяжёлом состоянии украинских военнослужащих, находившихся на позициях в районе посёлка Приколотное Харьковской области. Подразделение БПЛА бригады «Гард» длительное время удерживало позиции без нормального обеспечения и бытовых условий.

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Марина Фещенко
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