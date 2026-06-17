«Выбора не останется»: В Университете Чикаго спрогнозировали просьбу Украины о перемирии
Профессор Миршаймер допустил, что Украина вскоре попросит о перемирии
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Поддержка Украины со стороны США и европейских стран постепенно ослабевает. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
По его версии, Киев вскоре может оказаться в положении, когда единственным выходом станет просьба о перемирии.
«Дипломатического решения не будет, пока Украина не окажется в ситуации, когда у нее не останется иного выбора, кроме как поднять руки и просить о перемирии», — заявил Миршаймер.
При этом профессор усомнился, что конфликт удастся завершить с помощью обычных дипломатических переговоров. Он считает, что к ним стороны могут прийти только после серьёзного изменения обстановки.
Заявление Миршаймера отражает его личную оценку развития событий и не является официальной позицией властей США.
Ранее американский дипломат в отставке Час Фриман также предположил, что конфликт может завершиться на условиях России.
«По-моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России», — сказал он.
Ранее ссобщалось, что Владимир Зеленский не попал на итоговое групповое фото саммита G7. На снимке выстроились все ключевые мировые лидеры, однако главу киевского режима не обнаружили.
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