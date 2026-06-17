Поддержка Украины со стороны США и европейских стран постепенно ослабевает. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

По его версии, Киев вскоре может оказаться в положении, когда единственным выходом станет просьба о перемирии.

«Дипломатического решения не будет, пока Украина не окажется в ситуации, когда у нее не останется иного выбора, кроме как поднять руки и просить о перемирии», — заявил Миршаймер.

При этом профессор усомнился, что конфликт удастся завершить с помощью обычных дипломатических переговоров. Он считает, что к ним стороны могут прийти только после серьёзного изменения обстановки.

Заявление Миршаймера отражает его личную оценку развития событий и не является официальной позицией властей США.

Ранее американский дипломат в отставке Час Фриман также предположил, что конфликт может завершиться на условиях России.

«По-моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России», — сказал он.

Ранее ссобщалось, что Владимир Зеленский не попал на итоговое групповое фото саммита G7. На снимке выстроились все ключевые мировые лидеры, однако главу киевского режима не обнаружили.