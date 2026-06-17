Давно назрело: Захарова одобрила решительные действия наших моряков в Ла-Манше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одобрила действия экипажа фрегата «Адмирал Григорович» в инциденте с британской яхтой Bright Future в Ла-Манше. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, фрегат сделал единственное, что вообще можно было сделать в той обстановке. Она назвала этот шаг давно назревшим и необходимым. Захарова также пояснила, что только такие жёсткие манёвры способны достучаться до нарушителей, ведь иначе они просто не воспринимают предупреждения.

Напомним, фрегат «Адмирал Григорович» сделал предупредительный выстрел в Ла-Манше — причиной стал опасный манёвр гражданской яхты. В Минобороны России позже подтвердили инцидент и по порядку восстановили, что и как происходило. Экипаж заметил приближение парусной яхты Bright Future — она шла под двигателем и под британским флагом. Её курс шёл прямо на фрегат, и реально существовала угроза столкновения. Наши военные действовали чётко по международным правилам, которые регулируют, как предотвращать такие аварии на море.