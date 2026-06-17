Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 09:57

Давно назрело: Захарова одобрила решительные действия наших моряков в Ла-Манше

Захарова поддержала действия фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одобрила действия экипажа фрегата «Адмирал Григорович» в инциденте с британской яхтой Bright Future в Ла-Манше. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, фрегат сделал единственное, что вообще можно было сделать в той обстановке. Она назвала этот шаг давно назревшим и необходимым. Захарова также пояснила, что только такие жёсткие манёвры способны достучаться до нарушителей, ведь иначе они просто не воспринимают предупреждения.

Патрушев объяснил, почему «Адмирал Григорович» провёл танкеры через Ла-Манш
Патрушев объяснил, почему «Адмирал Григорович» провёл танкеры через Ла-Манш

Напомним, фрегат «Адмирал Григорович» сделал предупредительный выстрел в Ла-Манше — причиной стал опасный манёвр гражданской яхты. В Минобороны России позже подтвердили инцидент и по порядку восстановили, что и как происходило. Экипаж заметил приближение парусной яхты Bright Future — она шла под двигателем и под британским флагом. Её курс шёл прямо на фрегат, и реально существовала угроза столкновения. Наши военные действовали чётко по международным правилам, которые регулируют, как предотвращать такие аварии на море.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar