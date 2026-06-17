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17 июня, 11:48

МИД Белоруссии требует от Киева объяснений по атаке на автобус с детьми

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от Украины исчерпывающих разъяснений по поводу атаки на автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщили в дипведомстве.

По сообщению ведомства, СК Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ. Белорусские следователи уже отправились в Россию для оказания помощи, а три медицинские бригады направлены в Брянскую область. МИД Беларуси охарактеризовал этот инцидент как «очередной акт терроризма против мирного населения».

Появились фото последствий удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии
Появились фото последствий удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Спортсмены из Гомеля ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего СК завёл дело о теракте.

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Наталья Демьянова
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