МИД Белоруссии требует от Киева объяснений по атаке на автобус с детьми

Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от Украины исчерпывающих разъяснений по поводу атаки на автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщили в дипведомстве.

По сообщению ведомства, СК Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ. Белорусские следователи уже отправились в Россию для оказания помощи, а три медицинские бригады направлены в Брянскую область. МИД Беларуси охарактеризовал этот инцидент как «очередной акт терроризма против мирного населения».

Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Спортсмены из Гомеля ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего СК завёл дело о теракте.