Правнук убитого экс-мэра Самары переехал в Израиль к родному отцу

Правнук убитого бывшего главы Самары Виктора Тархова переехал на постоянное место жительства в Израиль. Мальчика забрал его биологический отец Влад Пасик, который ранее не участвовал в жизни ребёнка, передаёт kp.ru.

Последние полтора года мать несовершеннолетнего, Екатерина Тархова, находится под следствием. Её обвиняют в расправе над бабушкой и дедушкой. Пока шло разбирательство, сын пары жил у знакомой семьи Елены Братчиковой.

Главной юридической проблемой стало отсутствие записи об отце в свидетельстве о рождении. Летом 2025 года Пасик подал иск о признании отцовства. Суд удовлетворил его требования, после чего мужчина вместе со своей матерью Ларисой прилетел в Самару за наследником.

Встреча родственников прошла без конфликтов. Ребёнок тепло принял родного человека, хотя отец заметно волновался перед встречей. Мальчику пока не сообщили правду о переезде — ему сказали, что это всего лишь двухнедельные каникулы у папы.

«Я просто не знаю, как сказать ему, что он уезжает навсегда. Но думаю, Влад одарит его теплом — настолько, что он сам захочет там остаться», — поделилась женщина, у которой временно жил ребёнок. При этом она подчеркнула, что готова немедленно принять его обратно в случае необходимости.

Напомним, 5 февраля 2025 года стало известно о жестоком убийстве супругов Тарховых; в тот же день арестовали их внучку Екатерину, подозреваемую в совершении преступления из-за 145 миллионов рублей. На допросе она призналась, что вынесла останки родственников на свалку. Предположительно, с декабря 2024 года девушка более недели отравляла пожилую пару, регулярно добавляя в пищу ядовитые вещества. В мае 2026-го начался суд по делу об убийстве Тарховых. Сама внучка заявила, что не понимала, какие вещества давала родственникам: неизвестную жидкость и капсулы она передавала по совету гадалки. Обвиняемая утверждает, что рассчитывала не навредить дедушке и бабушке, а только улучшить отношения в семье.