«Боже, у меня на голове кот»: LIFE нашёл того самого Ромео, которому чуть не сорвал спектакль хвостатый актёр

Интернет буквально взорвался комментариями после видео из Турции. Кадры, где рыжий кот начинает «причёсывать» «мёртвого» Ромео прямо на глазах у публики, разлетелись по всем соцсетям. Главным героем сцены оказался 27-летний бразильский актёр Педро Сеара. Life.ru связался с артистом и узнал, что случилось во время спектакля.

Инцидент произошёл в городе Измир во время гастрольного показа спектакля с участием труппы The Imperial Russian Ballet под руководством Гедиминаса Таранды. В финальной сцене, когда Ромео уже лежал на сцене «мёртвым», на площадку вышел рыжий кот. Животное приблизилось к артисту, легло рядом с его рукой, обнюхало и, как описывается, начало проявлять активность прямо во время драматического эпизода. В этот момент Джульетта продолжала сцену, а постановка не была остановлена.

Я думал, что это может быть птица, я такой: что происходит, представил, что это может быть ещё одна птица… пока не начал слышать коллег за кулисами, издающих звуки, чтобы приманить кошек… тогда я подумал: боже мой, у меня на голове кошка Педро Сеара Актёр

По словам Сеары, гастрольный тур проходил на открытых площадках в Турции — в Анкаре, Измире и Стамбуле, что иногда приводит к появлению на сцене животных и другим неожиданным ситуациям.

Но артист решил оставаться в образе: «Когда ты работаешь на высоком уровне, ты учишься, что должен покинуть спектакль только по двум причинам: либо из-за перелома, который не позволяет тебе ходить, либо из-за проблемы с порванным костюмом, когда это становится непристойным. Если не происходит ни одной из этих двух вещей, спектакль должен продолжаться».

Педро 27 лет, он окончил школу Большого театра в Бразилии, был ведущим солистом в театре оперы и балета в Самаре.

Ранее в Челябинске в суд было направлено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Мужчина, находясь дома один, поместил двухлетнего кота породы мейн-кун в стиральную машину и включил её. После этого, как утверждается, он оставил мокрое животное на неотапливаемом балконе при минусовой температуре, заперев его там.