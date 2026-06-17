Владимир Зеленский заявил, что направлял приглашение президенту РФ Владимиру Путину на саммит G7. В Киеве эту инициативу, вероятно, позиционируют как шаг к диалогу, однако эксперты оценивают её иначе.

Политолог Спартак Барановский в беседе с РИА «ФедералПрессс» отметил, что Зеленскому важно не достижение реальных договорённостей, а информационный шум. Подобными действиями он пытается продемонстрировать западным партнёрам и внутренней аудитории образ миротворца, якобы открытого к переговорам и уступкам. Но проблема в том, что эти заявления расходятся с повседневной риторикой официального Киева.

Одновременно с предложениями о встречах звучат угрозы в адрес России и оскорбительные высказывания в отношении её граждан и руководства. Эксперт задаётся резонным вопросом: можно ли всерьёз говорить о дипломатии, когда призывы к диалогу соседствуют с публичными выпадами? По его мнению, такая тактика рассчитана исключительно на красивую телевизионную картинку, а не на реальное урегулирование.

Сам Зеленский, очевидно, понимает, что подобная встреча при нынешних условиях маловероятна. В Москве не раз поясняли: переговоры на высшем уровне имеют смысл только для подведения итогов уже согласованных решений, а не для пустого шоу. Именно поэтому Кремль настаивает на серьёзной содержательной подготовке любых контактов такого масштаба.

Эксперт добавил, что громкие заголовки не меняют положения на линии фронта. Российские подразделения сохраняют инициативу на всех направлениях, в том числе в Донбассе. В юго-западной части Константиновки продолжается ликвидация окружённых сил противника, а украинские власти уже вывозят предприятия из Краматорска. Речь идёт о подготовке к возможной потере всей Славянско-Краматорской агломерации, поэтому освобождение региона — лишь вопрос времени.

Ранее Зеленский предложил Путину встречу на саммите G7 в присутствии Трампа и Макрона. Экс-комик аргументировал своё предложение тем, что на саммите «Большой семёрки» будут присутствовать представители Европы и Америки. В Кремле отметили, что Путин не получал приглашения.