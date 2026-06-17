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17 июня, 14:14

Москалькова: Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области — за гранью морали

Обложка © Life.ru, Telegram / Егор Ковальчук

Обложка © Life.ru, Telegram / Егор Ковальчук

Научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА им. О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова назвала нападение на автобус с белорусскими детьми в Брянской области актом, выходящим за пределы человеческой морали. Её слова приводит ТАСС.

«Нападение с использованием ударного БПЛА на гражданский автобус, в котором находились 28 детей — спортсменов из братской Белоруссии, направлявшихся на отдых, находится за рамками человеческой морали», — заявила она.

Она подчеркнула, что это не просто жестокое преступление, а прямой вызов международному гуманитарному праву.

«Международные конвенции категорически запрещают делать гражданские объекты и мирное население, а тем более детей, целями для военных ударов», — добавила правозащитница.

Белоруссия уведомила ФИФА и УЕФА о нападении ВСУ на детский футбольный автобус
Белоруссия уведомила ФИФА и УЕФА о нападении ВСУ на детский футбольный автобус

Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии, следовавшей в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группа женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей, а СК возбудил дело о теракте.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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