Москалькова: Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области — за гранью морали
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Научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА им. О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова назвала нападение на автобус с белорусскими детьми в Брянской области актом, выходящим за пределы человеческой морали. Её слова приводит ТАСС.
«Нападение с использованием ударного БПЛА на гражданский автобус, в котором находились 28 детей — спортсменов из братской Белоруссии, направлявшихся на отдых, находится за рамками человеческой морали», — заявила она.
Она подчеркнула, что это не просто жестокое преступление, а прямой вызов международному гуманитарному праву.
«Международные конвенции категорически запрещают делать гражданские объекты и мирное население, а тем более детей, целями для военных ударов», — добавила правозащитница.
Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии, следовавшей в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группа женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей, а СК возбудил дело о теракте.
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