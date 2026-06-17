Задержанных по делу об убийстве художника Скрепецкого белорусов отпустили
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Двое граждан Белоруссии, ранее задержанные в Польше по подозрению в убийстве российского художника Семёна Скрепецкого (Роберт Кузовков), были освобождены. Прокуратура заявила, что они не причастны к преступлению и были допрошены как свидетели.
Ранее сообщалось, что среди задержанных был таксист, перевозивший предполагаемых убийц из Варшавы. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, но детали не разглашаются.
Напомним, 15 июня в польском городе Бяла-Подляска, расположенном недалеко от границы с Белоруссией, произошла стрельба, в результате которой погиб 44-летний гражданин России. Выстрелы прозвучали утром на парковке на улице Королевы Ядвиги. На месте происшествия позже установили личность погибшего — им оказался россиянин, который в медиапространстве был известен как художник Семён Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков). Предварительные версии следствия допускают, что к нападению могли быть причастны несколько человек. Позже были задержаны двое граждан Белоруссии. Обвинения так никому не были предъявлены.
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