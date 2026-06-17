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Регион
17 июня, 15:58

Задержанных по делу об убийстве художника Скрепецкого белорусов отпустили

Обложка © Telegram / SemyonSkrepetsky

Обложка © Telegram / SemyonSkrepetsky

Двое граждан Белоруссии, ранее задержанные в Польше по подозрению в убийстве российского художника Семёна Скрепецкого (Роберт Кузовков), были освобождены. Прокуратура заявила, что они не причастны к преступлению и были допрошены как свидетели.

Ранее сообщалось, что среди задержанных был таксист, перевозивший предполагаемых убийц из Варшавы. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, но детали не разглашаются.

Спецслужбы Польши предлагали охрану убитому российскому художнику Скрепецкому
Спецслужбы Польши предлагали охрану убитому российскому художнику Скрепецкому

Напомним, 15 июня в польском городе Бяла-Подляска, расположенном недалеко от границы с Белоруссией, произошла стрельба, в результате которой погиб 44-летний гражданин России. Выстрелы прозвучали утром на парковке на улице Королевы Ядвиги. На месте происшествия позже установили личность погибшего — им оказался россиянин, который в медиапространстве был известен как художник Семён Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков). Предварительные версии следствия допускают, что к нападению могли быть причастны несколько человек. Позже были задержаны двое граждан Белоруссии. Обвинения так никому не были предъявлены.

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Наталья Демьянова
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