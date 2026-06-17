Женщина погибла при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в ЛНР

В ЛНР украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на трассе Бараниковка — Краснореченское в Кременском муниципальном округе. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, в результате удара погибла женщина. Ещё два человека получили ранения. Пострадавших оперативно доставили в больницу, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая детей женщина, ещё шесть человек получили ранения, среди них четверо несовершеннолетних. После атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным, двое детей находятся в реанимации.