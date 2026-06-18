Пассажиров севшего в Сочи самолёта отправят в Архангельск резервным бортом

Пассажиров самолёта Boeing 737 авиакомпании Smartavia, экстренно севшего в аэропорту Сочи, отправят в Архангельск резервным бортом. Об сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Воздушное судно будет осмотрено техническими специалистами. Для пассажиров рейса 5Н164 будет организован перелёт в аэропорт Архангельска на резервном воздушном судне», — говорится в сообщении перевозчика.