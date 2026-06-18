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17 июня, 22:17

Пассажиров севшего в Сочи самолёта отправят в Архангельск резервным бортом

Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Пассажиров самолёта Boeing 737 авиакомпании Smartavia, экстренно севшего в аэропорту Сочи, отправят в Архангельск резервным бортом. Об сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Воздушное судно будет осмотрено техническими специалистами. Для пассажиров рейса 5Н164 будет организован перелёт в аэропорт Архангельска на резервном воздушном судне», — говорится в сообщении перевозчика.

Пассажиры подавшего сигнал бедствия борта Smartavia слышали хлопок после взлёта
Пассажиры подавшего сигнал бедствия борта Smartavia слышали хлопок после взлёта

Напомним, самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс Сочи — Архангельск, подал сигнал бедствия 7700 над акваторией Чёрного моря и пропал с радаров. На борту находилось около 200 человек. Позже самолёт вернулся в Сочи — аэропорт вылета. Причиной названа техническая неисправность, экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолёта. Согласно данным авиакомпании, лайнер направят на технический осмотр, в ходе которого специалисты проверят работу оборудования.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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