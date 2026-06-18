Пассажиры аварийно севшего в Сочи рейса Smartavia вылетели в Архангельск
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Пассажиры рейса, следовавшего из Сочи в Архангельск и ранее вернувшегося в аэропорт вылета по техническим причинам, отправились в пункт назначения на резервном самолёте. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Smartavia.
«Пассажиры рейса 5N 164 Сочи — Архангельск вылетели на резервном воздушном судне в аэропорт назначения», — говорится в сообщении.
Ранее следственный комитет начал проверку после экстренной посадки пассажирского самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia в аэропорту Сочи. По предварительным данным, у воздушного судна отказал один из двигателей после вылета, самолёт пришлось вернуться.
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