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18 июня, 00:31

Пассажиры аварийно севшего в Сочи рейса Smartavia вылетели в Архангельск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Fletcher

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Fletcher

Пассажиры рейса, следовавшего из Сочи в Архангельск и ранее вернувшегося в аэропорт вылета по техническим причинам, отправились в пункт назначения на резервном самолёте. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Smartavia.

«Пассажиры рейса 5N 164 Сочи — Архангельск вылетели на резервном воздушном судне в аэропорт назначения», — говорится в сообщении.

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Ранее следственный комитет начал проверку после экстренной посадки пассажирского самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia в аэропорту Сочи. По предварительным данным, у воздушного судна отказал один из двигателей после вылета, самолёт пришлось вернуться.

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Тимур Хингеев
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