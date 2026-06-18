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18 июня, 01:30

Сборная с самой красивой формой ЧМ вырвала победу в первом матче в добавленное время

Сборная Ганы обыграла команду Панамы в матче первого тура ЧМ-2026

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Сборная Ганы нанесла поражение команде Панамы со счётом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Торонто на BMO Field.

Единственный гол полузащитник Сэмюэль Иренки забил на пятой добавленной к матчу минуте. Игрок отправил мяч в ворота соперника после подачи углового. Капитан сборной Ганы Томас Парти пропустил эту игру. Канадские власти отказали ему в выдаче визы из-за обвинений в изнасиловании. США, напротив, предоставили игроку визу, поэтому он сможет сыграть в двух других матчах группового этапа на территории Соединённых Штатов.

Сборные Ганы и Панамы выступают в группе L. Вместе с ними в квартете находятся Англия и Хорватия. В матче этих команд англичане победили со счётом 4:2.

В следующем туре ганцы 23 июня сыграют против англичан. Панамцам в ночь на 24 июня предстоит встреча с командой Хорватии. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Соревнования завершатся 19 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины.

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Напомним, что форма сборной Ганы была признана самой красивой на этом чемпионате мира по версии портала The Athletic. Автор отметил яркий дизайн, похожий на разноцветную паутину: он вдохновлён традиционной тканью кенте и образом паука Ананси из ганского фольклора.

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Антон Голыбин
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