Сборная с самой красивой формой ЧМ вырвала победу в первом матче в добавленное время

Сборная Ганы нанесла поражение команде Панамы со счётом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Торонто на BMO Field.

Единственный гол полузащитник Сэмюэль Иренки забил на пятой добавленной к матчу минуте. Игрок отправил мяч в ворота соперника после подачи углового. Капитан сборной Ганы Томас Парти пропустил эту игру. Канадские власти отказали ему в выдаче визы из-за обвинений в изнасиловании. США, напротив, предоставили игроку визу, поэтому он сможет сыграть в двух других матчах группового этапа на территории Соединённых Штатов.

Сборные Ганы и Панамы выступают в группе L. Вместе с ними в квартете находятся Англия и Хорватия. В матче этих команд англичане победили со счётом 4:2.

В следующем туре ганцы 23 июня сыграют против англичан. Панамцам в ночь на 24 июня предстоит встреча с командой Хорватии. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Соревнования завершатся 19 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины.

Напомним, что форма сборной Ганы была признана самой красивой на этом чемпионате мира по версии портала The Athletic. Автор отметил яркий дизайн, похожий на разноцветную паутину: он вдохновлён традиционной тканью кенте и образом паука Ананси из ганского фольклора.