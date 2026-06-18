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18 июня, 03:09

Очевидцы сняли последствия крушения Су-24М ВВС Украины в Хмельницкой области

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Украинские СМИ и местные паблики опубликовали видео с места крушения бомбардировщика Су-24М ВВС Украины. Самолёт разбился в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области сняли последствия крушения Су-24М. Видео © Telegram / SHOT

На видео заметки дымящиеся обломки самолёта в поле. Рядом с местом крушения также находятся люди.

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Напомним, самолёт разбился во вторник, 16 июня, около 19:00. Воздушные силы Украины уточнили, что речь идёт о бомбардировщике Су-24М. При крушении погибли два члена экипажа. Воздушные силы Украины назвали их имена: майор Богдан Загурлюк и старший лейтенант Богдан Бабенко.

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Антон Голыбин
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